ОКР опубликовал аудит финансовой деятельности РУСАДА за 2018 и 2019 годы

Аудит деятельности за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведен в марте-апреле 2020 года. В релизе ОКР отмечается, что подобная мера была вызвана нарушением со стороны генерального директора РУСАДА Юрия Гануса установленной процедуры выбора аудиторской компании для анализа отчетности за 2018 год. У ОКР и ПКР при предварительном изучении представленного РУСАДА аудиторского заключения возникли сомнения относительно его полноты и достоверности, для проведения аудита была выбрана другая компания. Результаты проверки переданы в наблюдательный совет РУСАДА, который должен проанализировать характер выявленных нарушений и отреагировать в рамках своих полномочий.

"ОКР и ПКР полностью доверяют уровню компетенции и профессионализма членов наблюдательного совета РУСАДА и его председателя Александра Ивлева и будут ожидать рекомендаций по итогам заседания, посвященного оценке результатов проведенного аудита", - говорится в сообщении.

9 июля Telegram-канал "Постправда" сообщил, что Ганус злоупотреблял служебным положением и нормами закона, были выявлены факты конфликта интересов и коррупции. По информации канала, в 2018 и 2019 годах Ганус мог присвоить более 100 млн рублей. В тот же день Ганус заявил ТАСС, что намерен обратиться в суд в связи с обвинениями в коррупции.