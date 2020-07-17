ХК "Спартак" приостановил тренировки из-за обнаружения коронавируса у членов команды

ТАСС, 17 июля. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" приостановил тренировочный процесс, так как у нескольких игроков и сотрудников клуба обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Сообщается, что у троих игроков клуба инфекция была обнаружена до начала общего сбора команды, хоккеисты находились на самоизоляции. 10 июля члены клуба прошли тестирование, по итогам которого коронавирус обнаружили у двух хоккеистов и одного члена персонала. Отмечается, что заболевшие были изолированы в номерах гостиницы.
Еще одно тестирование было проведено перед началом учебно-тренировочного сбора в Новогорске, положительные результаты тестов зафиксировали у шестерых игроков и одного сотрудника клуба, заболевшие были изолированы дома. Подчеркивается, что у всех заболевших инфекция протекает в легкой форме. "После консультаций со специалистами Роспотребнадзора сегодня было принято решение о приостановке тренировочного процесса и проведении дополнительного тестирования всех хоккеистов, тренеров и сотрудников клуба, находящихся на спортивной базе в Новогорске. Тестирование методом ПЦР было проведено сегодня, 17 июля, повторное назначено на 21 июля. По результатам данных тестирований будет принято решение о дальнейшем ходе тренировочного сбора "Спартака", - говорится в сообщении.