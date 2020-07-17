ХК "Спартак" приостановил тренировки из-за обнаружения коронавируса у членов команды

ТАСС, 17 июля. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" приостановил тренировочный процесс, так как у нескольких игроков и сотрудников клуба обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сообщается, что у троих игроков клуба инфекция была обнаружена до начала общего сбора команды, хоккеисты находились на самоизоляции. 10 июля члены клуба прошли тестирование, по итогам которого коронавирус обнаружили у двух хоккеистов и одного члена персонала. Отмечается, что заболевшие были изолированы в номерах гостиницы.