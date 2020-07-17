Бах в МОК. Президент олимпийской организации решил идти на новый срок

В ходе сессии организации, которая впервые прошла в формате видеоконференции, более 20 членов МОК высказались в поддержку этого решения главы комитета

ТАСС, 17 июля. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах принял решение избираться на новый срок. Свое решение он озвучил во время 136-й сессии организации, которая впервые за более чем вековую историю МОК проходила в формате видеоконференции.

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Причиной перехода на удаленный режим работы стала пандемия коронавируса. Она же заставила МОК перенести событие, которое должно было предварять сессию, - Олимпийские игры в Токио. Японская столица примет олимпийские соревнования годом позже, и произойти это должно будет после очередных выборов главы МОК. На 2021 год МОК запланировал две сессии, первая должна пройти весной в Афинах. Если ситуация с коронавирусом позволит, то именно там состоится переизбрание Баха, в том, что это произойдет, сейчас нет практически никаких сомнений. Важную новость Бах озвучил после своей речи президента, которая традиционно открывает сессию МОК. "Если вы, члены МОК, хотите, то я готов идти на второй срок президентом МОК и продолжать служить вам и олимпийскому движению, которое мы все любим, еще четыре года", - сказал он. Альтернативы нет Коллеги Баха восприняли эти слова с воодушевлением, следующий час сессии был посвящен их выступлениям. В общей сложности выступили более 20 членов МОК, и все они единодушно поддержали решение Баха остаться во главе организации. "Спасибо вам за ваше решение, это важно не только для вас, но и для всего олимпийского движения, - отметил олимпийский чемпион, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка. - Мы нуждаемся в вашем лидерстве, вашей страсти, вашем опыте, особенно сейчас, в эти непростые дни. Мы все вас поддерживаем и готовы пойти вместе дальше, плечом к плечу, чтобы быть одной сильной олимпийской командой". Такое единодушие практически не оставляет шансам его возможным конкурентам, да и желания что-либо менять внутри МОК сейчас не наблюдается. Для президента МОК Бах еще молод - ему 66. Репутация его не запятнана, напротив, за семь лет во главе МОК он сумел добиться хороших результатов - увеличить бюджет организации и сделать Игры более привлекательными, преодолеть ряд кризисов, в том числе допинговый скандал в российском спорте, заручиться поддержкой ООН.

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Бах - великолепный дипломат и оратор, владеет несколькими языками. Он сумел реализовать программу развития олимпийского движения Agenda-2020, что сделало деятельность МОК более прозрачной, выборы олимпийский столиц - коммерчески обоснованными. Если к весне он еще и справится с такой проблемой, как первый в истории МОК перенос Игр, его ждет единогласное переизбрание. Оппонентов внутри МОК у него сейчас попросту нет. Как признался Бах, жена тоже была за это решение, так что поддержка ему оказана на всех уровнях. В случае успеха немец будет возглавлять олимпийскую организацию до 2025 года. Символично, что важное для себя решение Бах принял в день рождения бывшего президента МОК Хуана Антонио Самаранча. 17 июля главному реформатору МОК исполнилось бы 100 лет. Токио быть После лестных слов в адрес Баха сессия перешла ко второй важной теме обсуждения - подготовке к Олимпийским играм в Токио. Главная новость, прозвучавшая во время сессии, заключается в том, что корректировки или сокращения соревновательной программы не будет - все спортивные объекты сохранят вплоть до Игр. "Сегодня я с радостью хочу сообщить, что нам удалось сохранить все объекты и соревновательный календарь Игр, которые пройдут в следующем году", - сказал глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори. В рамках Игр будут разыграны 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Впервые в истории Олимпиад пройдут соревнования по карате, серфингу, скейтбордингу и скалолазанию. Старт Играм в Токио будет дан 23 июля 2021 года, церемония закрытия состоится 8 августа. МОК продолжает уверенно заявлять, что не сомневается в успехе предстоящих Игр, про их повторный перенос или отмену даже думать не хочет. Однако при этом не исключает, что в связи с пандемией может недосчитаться болельщиков. "Это, конечно, один из сценариев, которые мы рассматриваем, но пока об этом рано говорить, - ответил Бах на вопрос о возможном уменьшении числа болельщиков. - Мы, конечно, этого бы не хотели, поскольку хотим видеть полные арены и дать возможность как можно большему числу болельщиков ощутить причастность к Олимпиаде и поддержать спортсменов. Это в числе наших приоритетных задач". Коу решил конфликт Завершилась сессия избранием новых членов МОК. Все пять кандидатов успешно прошли процедуру. В их числе глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, в прошлом - IAAF) Себастьян Коу - чемпион Олимпиады в Москве, которая в эти дни празднует 40-летие.

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