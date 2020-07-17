Бах не исключил, что пандемия приведет к сокращению числа болельщиков на Играх в Токио

ТАСС, 17 июля. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не исключает, что пандемия коронавируса приведет к сокращению числа болельщиков на Олимпийских играх в Токио. Об этом он рассказал в пятницу во время пресс-конференции.

Бах не видит оснований для еще одного переноса или отмены Олимпиады в Токио

В связи с пандемией коронавируса проведение Игр в Токио было отложено на год, они пройдут летом 2021 года.

"Это, конечно, один из сценариев, которые мы рассматриваем, но пока об этом рано говорить, - ответил Бах на вопрос о возможном уменьшении числа болельщиков. - Мы, конечно, этого бы не хотели, поскольку хотим видеть полные арены и дать возможность как можно большему числу болельщиков ощутить причастность к Олимпиаде и поддержать спортсменов. Это в числе наших приоритетных задач".

В пятницу во время 136-й сессии МОК оргкомитет "Токио-2020" сообщил, что соревновательная программа Игр останется неизменной, все спортивные сооружения будут сохранены.