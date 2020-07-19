Главный тренер сборной России по женской борьбе будет назначен в течение недели

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по вольной борьбе будет назван в течение ближайшей недели, и им будет специалист, способный продолжить линию руководства командой, заданную предыдущим наставником Магомедом Алиомаровым. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Главный тренер женской сборной Магомед Алиомаров скончался 13 мая в Махачкале от коронавируса. Алиомаров начал работу с командой в феврале прошлого года, под его руководством сборная смогла добиться серьезного успеха, заняв второе место в общекомандном зачете чемпионата мира прошлого года и выиграв общекомандный зачет чемпионата Европы 2020 года. В настоящее время сборная работает на учебно-тренировочном сборе на базе "Озеро Круглое" под руководством бывшего главного тренера команды Юрия Шахмурадова.

"Вопрос с главным тренером сборной будет решен в течение недели - понемногу снимаются ограничения, у нас есть допуск к тренировочной работе, определенность с международным календарем, - сообщил Мамиашвили. - На пост главного тренера рассматриваются несколько кандидатур, не стану сейчас их конкретизировать".

Мамиашвили подчеркнул, что новый тренер сборной должен быть способен продолжить дело Алиомарова: "Могу сказать только, что это должен быть относительно молодой специалист, который поддержит тенденцию, заданную Магомедом Алиомаровым, внедрявшим в работе с командой свои новаторские идеи. Он должен быть способен на такую же самоотдачу, должен быть столь же ответственным в своем деле. При Алиомарове никому место в команде не было заказано, каждая спортсменка должна была раз за разом доказывать свое право выступать за сборную".