Хомуха: Умяров может заменить Зобнина у "Спартака" в матче Кубка России с "Зенитом"

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Наиль Умяров может сыграть вместо полузащитника Романа Зобнина в составе "Спартака" в матче полуфинала Олимп - Кубка России по футболу с "Зенитом". Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник "Зенита", серебряный призер чемпионата России 1998 года и обладатель Кубка России 2004 года Дмитрий Хомуха.

Матч "Зенит" - "Спартак" начнется в воскресенье в 18:30 мск. Зобнин и нападающий красно-белых Эсекьель Понсе не сыграют в матче из-за дисквалификаций.

"Глубина состава у "Спартака" не столь впечатляюща, поэтому потеря этих игроков скажется на качестве его игры. Сложно сказать, кто может заменить Зобнина. Порой Умяров действует на его позиции, когда кто-то из игроков центральной части отсутствует. Думаю, в его пользу будет сделан выбор", - сказал Хомуха.

"Я не ожидаю, что "Спартак" бросится атаковать с первых минут, потому что цена ошибки очень высока. Думаю, основные действия будут происходить в центральной части поля, будет использоваться пространство за спиной защитников, чтобы провести быстрые атаки, которые у "Спартака" получаются лучше, чем позиционная игра", - добавил он.

У "Зенита" основное внимание будет сосредоточено на игре в атаке Артема Дзюбы, Сердара Азмуна и Малкома, считает эксперт. "Оставление Дзюбы, Азмуна и Малкома один на один с защитниками вызовет большие проблемы у "Спартака". Поэтому гостям придется насыщать пространство, где получают мячи эти футболисты, и уже за счет групповых взаимодействий противодействовать им", - подчеркнул Хомуха.