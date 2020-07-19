Олимпийские чемпионы выстрелили из пушки Петропавловской крепости в честь 40-летия Игр-80

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Петербургские спортсмены олимпийские чемпионы Татьяна Казанкина и Владимир Осокин в воскресенье произвели традиционный сигнальный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, который посвятили 40-летию со дня торжественного открытия летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

"Два олимпийских чемпиона Татьяна Казанкина и Владимир Осокин произвели полуденный выстрел в честь 40-летия Олимпийских игр 1980 года. Чемпионов также поддержал председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь", - рассказал собеседник агентства.

Казанкина - олимпийская чемпионка Игр в Москве по легкой атлетике, Осокин - олимпийский чемпион по велоспорту.

Летние Олимпийские игры прошли в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. Часть соревнований проводилась в других городах Советского Союза: в Таллине стартовали парусные регаты, в Киеве, Ленинграде и Минске состоялись предварительные игры футбольного турнира, в подмосковных Мытищах на стрельбище "Динамо" прошли соревнования по пулевой стрельбе. На них было разыграно 203 комплекта медалей в 21 виде спорта. В соревнованиях приняло участие более 5,2 тысяч спортсменов.

Московская Олимпиада состоялась, несмотря на бойкот, инициированный США в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. Более 60 государств бойкотировали Олимпиаду. Команды из Канады, Японии, Китая, ФРГ и Соединенных Штатов так и не приняли участие в Играх. В СССР приехали спортсмены из 81 страны. При этом некоторые участники Игр из-за запрета властей своих стран выступали не под национальными флагами, а под олимпийским.

Несмотря на отсутствие на Играх большого числа высококлассных спортсменов из стран, бойкотировавших соревнования, московская Олимпиада оказалась необычайно щедрой на высокие достижения. За 14 дней состязаний было установлено 74 олимпийских, 39 европейских и 36 мировых рекордов. Советская сборная завоевала 195 наград, в том числе 80 золотых, и заняла первое место в неофициальном медальном зачете. Средства массовой информации всего мира широко освещали Олимпиаду-80, включая церемонии открытия и закрытия Игр. Спортивный праздник транслировался для более чем полутора миллиардов человек в 111 странах мира.