Гендиректор "Химок": победой в полуфинале кубка клуб доказал, что может играть в РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболисты "Химок" своей победой в полуфинале Олимп - Кубка России еще раз доказали, что могут выступать в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом ТАСС по телефону рассказал генеральный директор подмосковного клуба Василий Иванов.

"Химки" в полуфинале обыграли "Урал" в Екатеринбурге со счетом 3:1.

"Мы заслуженно победили, хочу поздравить ребят - они большие молодцы! Большое спасибо тренерскому штабу, потому что подготовка была непростая. У нас было мало матчей с серьезными соперниками, но игроки преодолели то психологическое состояние, которое сопровождало клуб на протяжении последнего месяца", - сказал Иванов.

"Тренерский штаб - большие молодцы! Я благодарен [главному тренеру] Сергею Николаевичу Юрану, который смог подготовить команду в психологическом плане. Ребята еще раз доказали, что "Химки" - это команда премьер-лиги. Они и до этого показывали хороший футбол в играх и с "Оренбургом", и с "Рубином", и с "Торпедо", и сегодня с "Уралом", - добавил он.

"Химки" предыдущий официальный матч провели 15 марта, сыграв вничью в гостях с нижнекамским "Нефтехимиком" (2:2) в 27-м туре Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Турнир был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Подмосковный клуб занял второе место в турнирной таблице и получил путевку в Тинькофф-РПЛ на следующий сезон.

В финале 25 июля в Екатеринбурге "Химки" сыграют с победителем полуфинала "Зенит" - "Спартак".