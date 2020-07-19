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Футбол в России

В Екатеринбурге ожидают, что на финал Кубка России по футболу придет много болельщиков

Встреча пройдет 25 июля на "Екатеринбург-Арене"
Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Финальный матч Олимп - Кубка России по футболу в Екатеринбурге пройдет при максимально возможном количестве болельщиков. Уверенность в этом ТАСС высказал министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

В воскресенье в полуфинале Кубка России екатеринбургский "Урал" проиграл подмосковным "Химкам" со счетом 1:3. Во втором полуфинале позже в воскресенье сыграют "Зенит" и "Спартак". Финал Кубка России на "Екатеринбург-Арене", вмещающей 35 тыс. зрителей, пройдет 25 июля.

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"Если мы говорим о зрителях на матчах футбольного клуба "Урал", то разрешенные 10 процентов зрителей на трибунах - это те, кто имеют абонементы, - сказал Рапопорт. - А сейчас будет совсем другая история. Я уверен, что все будет хорошо, и финал получится очень зрелищным. Да, ждем аншлага на все разрешенные проценты болельщиков на трибунах".

Говоря об игре "Урал" - "Химки", Рапопрот отметил, что соперник больше хотел победить. "Химки" продемонстрировали скорость, быстроту мышления, ну и, конечно, первый тайм, когда ты проигрываешь со счетом 0:3 в полуфинальном матче, выиграть уже очень сложно. Не получилось", - сказал Рапопорт.

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