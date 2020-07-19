ФК "Родина" сообщил об отмене товарищеского матча со "Спартаком-2"

ТАСС, 19 июля. Товарищеский матч между московскими "Спартаком-2" и "Родиной" не состоится. Об этом сообщает пресс-служба "Родины".

Встреча должны бала пройти 26 июля. В воскресенье пресс-служба красно-белых сообщила о заражении коронавирусом голкипера "Спартака-2" Александра Алексеева. Он находится дома на карантине, на базе клуба в Тарасовке производится плановая дезинфекция помещений.

"Матч отменен. Ищем замену", - сообщает пресс-служба "Родины".

18-летний Алексеев является воспитанником "Спартака". Ранее он выступал за команды академии московского клуба, а с сезона-2019/20 стал привлекаться к играм "Спартака-2", участвующего в турнире команд, составленных из игроков не старше 20 лет. Алексеев провел два матча в этом первенстве, оба раза сыграв на ноль. Вратарь имеет опыт выступления в составе юношеских сборных России различных возрастов.