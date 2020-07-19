Квят остался доволен своим темпом в гонке венгерского Гран-при "Формулы-1"

26-летний Квят не смог прорваться в очковую зону в гонке, которая прошла в воскресенье. Он финишировал на 12-й позиции. Победителем гонки стал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

"Я доволен темпом гонки сегодня, я обогнал несколько машин уже на первом круге, и принял правильное решение, используя "слики" (покрышки без протектора - прим. ТАСС) в нужное время, - отметил Квят. - После пит-стопов я оказался за машинами, которые уже обгонял на первых кругах. Мне нужно пересмотреть гонку, чтобы изучить ее, потому что я чувствовал, что сегодня был шанс финишировать в очках, итоговое двенадцатое место не особо удовлетворяет. Я все еще работаю над изучением машины с моими инженерами, и мы многому научились за последние три гонки - каждый круг важен, и мы попробуем что-то изменить, чтобы болид лучше соответствовал моему стилю вождения в "Сильверстоуне".

После трех Гран-при сезона Квят занимает 16-ю позицию в личном зачете сезона, набрав одно очко.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет на британской трассе "Сильверстоун" с 31 июля по 2 августа.