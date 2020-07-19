Никифоров считает, что "Спартаку" не стоит сетовать на молодых футболистов в составе

"Это уже проблемы "Спартака", у "Зенита", к примеру, вышли возрастные защитники, и все было нормально, - сказал Никифоров. - Быть может, "Спартак" неправильно усилился или рассчитывает на перспективу, раз выставляет такой состав. Почему Доменико Тедеско не выпустил Николая Рассказова с первых минут - тут мы не можем сказать точно. Значит, тренеры увидели что-то такое, что побудило их сделать такой выбор".

"Сейчас все говорят, что у "Спартака" молодая команда, - сказал Никифоров. - Быть может, это и так, но я могу сказать, что молодой игрок - это до 20 лет, в 21, 22 или 23 года это уже тот футболист, который должен играть в основном составе и прогрессировать, во всяком случае так было раньше. Посмотрите на европейские чемпионаты, там играет и молодежь, и возрастные футболисты. То, что про "Спартак" говорят, что у них молодой состав, это уже проблема клуба, по какой-то причине была выбрана такая стратегия".