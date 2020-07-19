"Зенит" обыграл "Спартак" и вышел в финал Кубка России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" на своем поле со счетом 2:1 обыграл столичный "Спартак" в полуфинале Олимп - Кубка России по футболу. Встреча прошла на "Газпром Арене" в присутствии 7 548 зрителей. В составе "Зенита" голы забили Артем Дзюба (24-я минута, с пенальти) и Далер Кузяев (45+3). У "Спартака" отличился Александр Соболев (45+1). На 43-й минуте мяч в ворота "Зенита" отправил Самуэль Жиго, однако после использования системы видеоассистента рефери (VAR) гол был отменен из-за офсайда. На 81-й минуте желтую карточку за споры с арбитром получил главный тренер "Зенита" Сергей Семак. "Спартаком" с кромки поля руководил главный тренер Доменико Тедеско. Немецкий специалист был дисквалифицирован на три матча Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ) после встречи с "Локомотивом" (1:1), отстранение не распространяется на матчи Кубка России.

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Эта встреча стала 58-й между командами в официальных турнирах. "Зенит" одержал 23-ю победу, "Спартак" побеждал 19 раз, вничью завершились 16 встреч. Красно-белые последний раз обыгрывали "Зенит" в Санкт-Петербурге 6 мая 2012 года (3:2). "Зенит" в пятый раз вышел в финал Кубка России, клуб трижды становился победителем (1999, 2010, 2016) турнира и один раз потерпел поражение в заключительной встрече (2002). "Спартак" выигрывал трофей трижды (1994, 1998, 2003) и дважды выходил в финал (1996, 2006). Ранее в воскресенье подмосковные "Химки" в гостях обыграли екатеринбургский "Урал" (3:1) и вышли в финал турнира. Решающий матч Кубка России между "Зенитом" и "Химками" пройдет 25 июля в Екатеринбурге. Перед матчем Пандемия коронавируса внесла правки в сезон-2019/20 в российском футболе. Встреча "Зенита" и "Спартака" в полуфинале Кубка России могла стать одним из главных украшений футбольного года, но из-за того что после возобновления турниров на матчи допускаются только болельщики домашних команд, эта игра принципиальных соперников утратила весомую часть антуража. Данное ограничение не затронуло VIP-болельщиков, но и помимо них в Санкт-Петербург приехало определенное количество фанатов. По понятным причинам большинство из них не носили атрибутику с символикой красно-белых.

Если не знать о том, что в городе присутствуют болельщики, то до середины дня можно было и не догадаться, что в этот воскресный день действующему чемпиону России предстоит сыграть в полуфинале национального кубка и побороться за второй трофей в сезоне. Путь от метро "Крестовский остров" до стадиона, занимающий около 20 минут неспешным шагом, болельщики преодолевали без происшествий. Внушительные силы представителей правоохранительных органов дежурили без надобности вмешиваться, поскольку потасовок между фанатами "Зенита" и небольшой группой болельщиков "Спартака", которые не афишировали своего присутствия, ждать не приходилось.

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За два часа до матча Российский футбольный союз объявил о замене помощника видеоассистента рефери. Вместо Александра Богданова на игру был назначен Андрей Болотенков. Перестановка в этом блоке была связана с тем, что результаты теста на коронавирус первоначально назначенного арбитра оказались не готовы. Болельщики "Зенита" перед началом матча вывесили баннер с надписью "Мы чемпионы" и видами на достопримечательности города. Непосредственно перед стартовым свистком они подбросили золотое конфетти, что со стороны смотрелось весьма красочно. VAR в центре внимания В первом тайме "Зенит" владел безоговорочным преимуществом, создав у ворот голкипера "Спартака" Александра Максименко несколько опасных моментов. Но счет был открыт после вмешательства VAR - главный арбитр встречи Сергей Иванов посмотрел повтор и назначил пенальти за фол на Сердаре Азмуне. Одиннадцатиметровый удар уверенно реализовал Дзюба. При этом судьи не стали изучать спорный эпизод с падением Соболева в штрафной "Зенита", произошедший за несколько минут до гола. Большую часть первой сорокапятиминутки с трибун разносились только кричалки нескольких тысяч болельщиков "Зенита", но когда небольшая группа фанатов "Спартака" умудрялась перекрикивать хозяев, зрители "Газпром Арены" отвечали оглушительным свистом. На исходе первого тайма красно-белые сравняли счет, но взятие ворот было справедливо отменено из-за офсайда у защитника "Спартака" Жиго. До того как VAR вмешался, на табло ошибочно загорелся счет 2:1 в пользу гостей.

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И все-таки до перерыва гости сумели сравнять счет - на этот раз подачу с правого фланга головой замкнул Соболев. Форвард демонстративно не касался соперника во время прыжка, чтобы не повторился сценарий игры чемпионата России с "Тамбовом", когда в похожей ситуации его мяч был отменен после просмотра повторов. "Зениту" для того, чтобы вновь выйти вперед, понадобилось меньше двух минут - VAR проверил эпизод с ударом Кузяева и пришел к выводу, что мяч был забит по всем правилам. Еще до перерыва, когда болельщики "Спартака" достали атрибутику и стали все громче поддерживать свою команду, к их сектору стянулись несколько десятков сотрудников правоохранительных органов и оцепили гостей с двух сторон. Это было сделано для обеспечения безопасности поклонников гостевой команды.