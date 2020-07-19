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Футбол в России

Эксперт: судьи VAR из-за низкой квалификации не стали смотреть эпизод с падением Соболева

В матче 1/2 финала Кубка России нападающий "Спартака" упал в штрафной площади в борьбе с защитником "Зенита" Юрием Жирковым
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков и игроки "Спартака" Александр Соболев и "Зенита" Юрий Жирков Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков и игроки "Спартака" Александр Соболев и "Зенита" Юрий Жирков
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Судейская бригада, работающая с системой видеоассистента рефери (VAR), показала свою низкую квалификацию, не став разбирать эпизод с падением нападающего "Спартака" Александра Соболева в штрафной "Зенита" в матче полуфинала Олимп - Кубка России. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.

В начале матча при простреле в штрафную "Зенита" Соболев упал в борьбе с Юрием Жирковым. Судья Сергей Иванов не воспользовался помощью VAR. Позже арбитр при помощи системы назначил пенальти в ворота "Спартака", а затем не засчитал гол Самуэля Жиго после того, как судьи VAR усмотрели положение "вне игры".

"Показателен эпизод в штрафной "Спартака". Фол был по неосторожности игрока "Спартака", но арбитр сразу не определил. Вопрос, почему судья сразу не увидел, что, интересно, VAR начал его смотреть?" - сказал Хусаинов.

"До этого был эпизод с Соболевым, более сложный для оценки. Этот момент показал, что не все судьи имеют понятие, что значит профессиональный фол. Очень низкий уровень футбольного образования арбитров, работающих с VAR", - отметил Хусаинов.

Идет второй тайм, счет 2:1 в пользу "Зенита".

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