Сульшер считает, что голкипер МЮ де Хеа справится с ошибкой в матче против "Челси"

ТАСС, 20 июля. Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер считает голкипера команды Давида де Хеа психологически сильным, несмотря на ошибку в матче против "Челси". Комментарий тренера приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал 101 Great Goals.

В воскресенье в полуфинале Кубка Англии "Челси" со счетом 3:1 обыграл "Манчестер Юнайтед". В эпизоде со вторым голом мяч после удара Мэйсона Маунта влетел в ворота от 29-летнего де Хеа.

"Я не могу говорить по поводу уверенности де Хеа вместо него самого, но психологически он очень силен. Он сам понимает, что должен отбивать 100 из 100 подобных ударов, но таков футбол", - заявил Сульшер.

Де Хеа выступает за манкунианцев с 2011 года, в составе команды он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, трижды обладателем Суперкубка Англии и победителем Лиги Европы. До этого испанец представлял мадридский "Атлетико".