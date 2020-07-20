"Куньлунь" начнет подготовку к новому сезону КХЛ 5-7 августа

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки пекинского клуба "Куньлунь Ред Стар" начнут подготовку к сезону-2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в период с 5 по 7 августа. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Алексей Ковалев.

В понедельник "Куньлунь" объявил о назначении Ковалева на пост главного тренера команды. Остальные клубы лиги начали подготовку к сезону 13-15 июля.

"Многие игроки у нас приезжают из США, а оттуда особо не вылетишь. Первые рейсы "Аэрофлота" будут 1 августа, одним из них я вылетаю и прилечу 2-го числа, - сказал Ковалев. - Больше ничего другого мы пока не можем сделать, учитывая нынешнюю ситуацию, тем более игрокам надо будет пройти медосмотр и тесты. Надеюсь, что в период с 5 по 7 августа мы начнем тренировочный процесс".

"Будет непросто, но все будет зависеть от ребят, я полагаюсь на их отношение, чтобы уже сейчас те, кто знают, что они будут в команде, начали тренироваться, готовиться. Так как мы будем играть в Мытищах, готовиться начнем там", - добавил Ковалев.