Ковалев заявил, что ему было бы интересно возглавить сборную Китая по хоккею на ОИ-2022

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер пекинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" Алексей Ковалев хотел бы возглавить сборную Китая на Олимпиаде 2022 года. Об этом он рассказал ТАСС.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

"Желание и интерес к этому есть. Это немного необычно, когда бывший игрок сборной России поедет с китайской командой, но такова жизнь, это моя работа, и Олимпиада для "Куньлуня" всегда была важным событием, - сказал Ковалев. - Если бы предоставилась возможность участвовать в Играх в качестве главного тренера, то было бы здорово".

Ковалев является олимпийским чемпионом 1992 года и бронзовым призером Игр 2002 года.