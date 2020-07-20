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Сборные по хоккею

Ковалев заявил, что ему было бы интересно возглавить сборную Китая по хоккею на ОИ-2022

Ранее россиянин был назначен на пост главного тренера клуба КХЛ "Куньлунь"

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер пекинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" Алексей Ковалев хотел бы возглавить сборную Китая на Олимпиаде 2022 года. Об этом он рассказал ТАСС.

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Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

"Желание и интерес к этому есть. Это немного необычно, когда бывший игрок сборной России поедет с китайской командой, но такова жизнь, это моя работа, и Олимпиада для "Куньлуня" всегда была важным событием, - сказал Ковалев. - Если бы предоставилась возможность участвовать в Играх в качестве главного тренера, то было бы здорово".

Ковалев является олимпийским чемпионом 1992 года и бронзовым призером Игр 2002 года.

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