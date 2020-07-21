Кормье: Нурмагомедову потребуется найти много сил для возвращения к боям

ТАСС, 21 июля. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов должен будет найти много сил внутри себя, чтобы вернуться к поединкам после смерти отца. Такое мнение в интервью журналисту ESPN Ариэлю Хельвани высказал американский боец UFC Даниэль Кормье.

В понедельник глава организации Дэйна Уайт подтвердил, что Нурмагомедов проведет титульный бой с временным чемпионом американцем Джастином Гэтжи на "Бойцовском острове" в Абу-Даби в октябре. Это место было специально организовано для проведения турниров по смешанным единоборствам во время пандемии коронавируса. 3 июля тренер и отец чемпиона UFC в легком весе Абдулманап Нурмагомедов умер на 58-м году жизни из-за осложнений, перенесенных после заражения коронавирусом. Кормье является многолетним партнером россиянина по тренировочному процессу.

"Если Хабиб будет драться, то это точно произойдет не в текущем году. Ему понадобится найти в себе очень много сил, чтобы вообще когда-либо вернуться. Я знаю, что для него значил отец, они занимались общим делом. Однако никто не знает, закончит ли он карьеру или будет драться, показывая невероятные бои", - сказал Кормье.

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, в котором защитил титул в поединке с американцем Дастином Порье. Нурмагомедов стал чемпионом UFC в 2018 году. Всего в активе 31-летнего спортсмена 28 побед и ни одного поражения.