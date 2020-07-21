Костенюк: Суперфинал онлайн-турнира по быстрым шахматам был увлекательным зрелищем

"Во вчерашнем Суперфинале было все, что должно быть в финальном поединке, чтобы сделать его увлекательным зрелищем: красивые замыслы, яркие комбинации, обидные зевки и поражения, падения флажков, сменяющееся по ходу матча лидерство, и, как апофеоз этого противостояния, напряженная последняя партия, где все досталось победителю, точнее, победительнице. Что же, как говорится, победитель считает набранные очки, а проигравший - упущенные", - написала Костенюк.

"Спасибо всем болельщикам, кто следил за ходом этого турнира, болел и переживал, за ваши теплые слова поддержки, очень-очень приятно получать такие сообщения, особенно после поражения. Разочарования нет, есть усталость и мотивация двигаться дальше. Есть у меня такая хорошая для спортсмена черта характера, после поражений - подниматься и идти дальше, к новым победам", - добавила Костенюк.

Турнир состоял из четырех этапов с участием 21 шахматистки. Каждая из них выступала в трех из четырех этапов и набирала зачетные очки в соответствии с занятым местом. Две участницы, набравшие наибольшую сумму очков, вышли в Суперфинал. Костенюк набрала 24 балла, Ушенина - 22, при этом столько же очков было на счету российской шахматистки Валентины Гуниной, украинка вышла в Суперфинал благодаря дополнительным показателям.

Костенюк 36 лет, она является 12-й чемпионкой мира по шахматам, удерживала этот титул с сентября 2008 года по декабрь 2010-го. В ее активе также три победы на Всемирной шахматной олимпиаде (2010, 2012, 2014) и пять золотых наград командного чемпионата Европы в составе сборной России (2007, 2009, 2011, 2015, 2017).