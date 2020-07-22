"Газпром" стал генеральным партнером Всемирной шахматной онлайн-олимпиады FIDE

"Сегодня, когда мир находится в эпицентре кризиса, вызванного пандемией, наша миссия, которая состоит в том, чтобы объединять людей и давать надежду, имеет особое значение, - отметил президент FIDE Аркадий Дворкович. - В последние несколько месяцев мы наблюдаем взрывной рост интереса к шахматам - десятки, а может быть, и сотни миллионов людей по всему миру каждый день играют на реальных или виртуальных шахматных досках. Мы очень благодарны нашему партнеру "Газпрому" за поддержку шахматной онлайн-олимпиады FIDE и за возможность принять участие в этом по-настоящему глобальном спортивном мероприятии вместе с фанатами шахмат со всего мира".

В рамках онлайн-олимпиады команды будут разделены на пять дивизионов (от "базового" до "высшего"). Каждая сборная сыграет основным составом из шести человек, среди которых должны быть как минимум один юноша, одна девушка и две женщины, и шестью запасными. Контроль времени - 15 минут на партию с добавлением пяти секунд после каждого хода. Турнир будет проводиться в два этапа - этап дивизионов и плей-офф (с 1/8 финала), где встречи будут состоять из двух партий.

В конце марта 2020 года FIDE объявила о переносе Всемирной шахматной олимпиады, первой в истории шахматной паралимпиады и конгресса организации, которые должны были пройти летом в России. Церемония открытия Всемирной шахматной олимпиады, Всемирная шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея FIDE должны были пройти в Ханты-Мансийске, основной турнир шахматной олимпиады - в Москве.