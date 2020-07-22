Борис Михайлов: хоккеист Гусев был яркой фигурой в обороне ЦСКА и сборной СССР

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Бывший защитник сборной СССР по хоккею Александр Гусев выглядел яркой фигурой в обороне ЦСКА и национальной команды. Об этом ТАСС рассказал партнер Гусева по клубу и сборной нападающий Борис Михайлов.

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и Европы Гусев скончался на 74-м году жизни.

"Знаю, что он последнее время не очень хорошо себя чувствовал, приношу самые искренние соболезнования его семье и друзьям. Он был очень яркой фигурой в обороне, мы с ним играли не один год в одной пятерке. Владел первым пасом, завершающим броском, имел хорошее видение площадки, техничный, в меру жестковатый", - сказал Михайлов.

"Очень спокойный, соперники относились к нему с уважением, потому что он не давал никого в обиду, мог постоять за себя и за своих товарищей, с кем играл. По жизни был очень скромный парень, никогда не выпячивался, но если что, мог прийти к другу на помощь", - добавил Михайлов.

В сезоне-1967/68 Гусев и Валерий Харламов играли в "Звезде" из Чебаркуля. "Сложно сказать, чтобы они с Харламовым были закадычными друзьями. Да, в Чебаркуле они держались вместе как москвичи. Но не скажу, чтобы они как вернулись в Москву, прямо-таки держались друг за друга", - вспомнил Михайлов.