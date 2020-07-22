РПЛ получила документы от ФК "Химки" об участии в чемпионате премьер-лиги сезона-2020/21

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) получило документы от футбольного клуба "Химки" об участии команды в Тинькофф-РПЛ в сезоне-2020/21. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РПЛ.

Ранее в среду министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил ТАСС о том, что команда сыграет в премьер-лиге. Химчане по итогам досрочно завершившегося сезона-2019/20 первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) заняли второе место в турнирной таблице, которое позволило подмосковному клубу выйти в РПЛ. Ранее клуб обсуждал идею по финансовым причинам отказаться от участия в следующем сезоне РПЛ и остаться в ФНЛ. Помимо "Химок", в следующем сезоне РПЛ сыграет волгоградский "Ротор", занявший первое место в ФНЛ.

"В Российскую премьер-лигу поступили документы от футбольного клуба "Химки" об участии в следующем сезоне Тинькофф-РПЛ. 23 июля на общем собрании в соответствии с регламентом мы подведем итоги прошедшего чемпионата и рассмотрим вопрос о принятии новых членов РПЛ на будущий сезон", - сообщили ТАСС в пресс-службе РПЛ.

Ранее "Химки" выступали в высшем дивизионе российского футбола на протяжении трех сезонов (2007-2009), лучшим достижением клуба стало девятое место в сезоне-2007.

В финале Олимп - Кубка России 25 июля в Екатеринбурге "Химки" сыграют с петербургским "Зенитом". В сезоне-2004/05 "Химки" в финале кубка уступили московскому ЦСКА (0:1).