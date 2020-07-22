"Локомотив" проведет два товарищеских матча во время подготовки к новому сезону РПЛ

В среду в матче последнего, 30-го тура РПЛ "Локомотив" на выезде обыграл екатеринбургский "Урал" (1:0). По итогам сезона железнодорожники заняли второе место и напрямую попали в групповой этап Лиги чемпионов.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" сыграет две товарищеских встречи в рамках подготовки к новому сезону Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом после матча с екатеринбургским "Уралом" сообщил главный тренер команды Марко Николич.

"Игра не была такой хорошей, как могла бы быть, но мы забили гол в нужное время - к концу первого тайма, - рассказал Николич. - Во втором тайме мы не играли так хорошо, но было нужно сделать две-три подачи и появлялись моменты перед воротами "Урала". У "Урала" тоже были моменты, но я счастлив, что мы выиграли и закончили сезон так хорошо".

Старт нового сезона РПЛ запланирован на первую неделю августа. "План [сборов] готов, мы начинаем 28 июля, будет только пять свободных дней. Потом мы будем в Москве, где будет сыграно два товарищеских матча: один будет с "Казанкой", по второму нужно подождать и смотреть календарь. После этого останется шесть дней и начинается новый сезон, у нас немного времени", - отметил Николич.

После возобновления чемпионата "Локомотив" под руководством Николича, который возглавил команду с 1 июня, набрал 16 очков в восьми матчах, что является вторым результатом лиги.

"Я доволен тем, как команда играла. Первое - мы не проиграли ни один матч, второе - мы добились попадания напрямую в групповой этап Лиги чемпионов. Я очень счастлив, как мы закончили", - заключил он.