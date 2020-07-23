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КХЛ

Хоккейный клуб ЦСКА объявил об отмене предсезонных сборов в Нижегородской области

21 июля ЦСКА объявил о семи случаях заражения коронавирусной инфекцией у игроков клуба

ТАСС, 23 июля. ЦСКА отказался от проведения тренировочных сборов в Нижегородской области, которые должны были пройти в рамках подготовки команды к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

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Проведение сборов было запланировано с 25 июля по 7 августа. Отмечается, что вместо этого команда будет тренироваться в Москве. Также отменены товарищеские матчи против нижегородского "Торпедо" и московского "Динамо". При этом ЦСКА планирует принять участие в Кубке мэра Москвы, который пройдет 27-29 августа.

21 июля пресс-служба ЦСКА сообщила, что тесты семи игроков московского клуба на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. Отмечалось, что болезнь проходит бессимптомно, все зараженные изолированы и находятся в постоянном контакте с медицинским штабом команды.

Сезон-2019/20 в КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Лига решила не определять обладателя Кубка Гагарина. ЦСКА решением Федерации хоккея России по итогам сезона был признан чемпионом России. Старт нового сезона КХЛ запланирован на 2 сентября.

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