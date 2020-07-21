Тесты семи хоккеистов ЦСКА дали положительный результат на коронавирус

"Очередное тестирование во вторник, 21 июля, выявило коронавирус у семи игроков ЦСКА. Результаты таких тестов могут считаться подтвержденными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор. В данный момент болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба", - говорится в сообщении.

ТАСС, 21 июля. Тесты семи игроков московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что в ближайшее время ЦСКА проведет очередное плановое тестирование всех хоккеистов и персонала команды.

Во вторник пресс-служба "Авангарда" сообщила, что тесты на коронавирусную инфекцию 20 игроков и сотрудников клуба дали положительный результат. При этом ранее в омском клубе сообщали, что коронавирус был обнаружен у нападающего команды Сергея Шумакова. Также ранее московский "Спартак" и подмосковный клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Динамо" приостановили проведение тренировок из-за обнаружения коронавируса у игроков и сотрудников команд. 13 июля президент КХЛ Алексей Морозов сообщал, что выявлено шесть случаев заражения коронавирусом среди игроков лиги.

Сезон-2019/20 в КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Лига решила не определять обладателя Кубка Гагарина. ЦСКА решением Федерации хоккея России по итогам сезона был признан чемпионом России.