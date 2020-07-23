Гендиректор "Спартака" назвал невозможным спонсирование вышедших в РПЛ "Химок"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" не может спонсировать подмосковные "Химки", которые по итогам сезона-2019/20 вышли в Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом журналистам сообщил генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

Где твои "Крылья"? "Химки" все же решили играть в РПЛ

Ранее в нескольких СМИ обсуждалась информация о том, что "Спартак" может оказать финансовую помощь "Химкам".

"Это будет мусолиться, но мы соперники на поле, - сказал Газизов. - Речи о спонсировании не шло. Такое невозможно".

В среду министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил ТАСС о том, что команда сыграет в премьер-лиге. В этот же день в РПЛ подтвердили получение документов от подмосковного клуба. Химчане по итогам досрочно завершившегося сезона-2019/20 первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) заняли второе место в турнирной таблице, которое позволило им выйти в РПЛ. Ранее клуб обсуждал идею по финансовым причинам отказаться от участия в следующем сезоне РПЛ и остаться в ФНЛ.