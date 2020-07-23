Чемпионат России по легкой атлетике предварительно перенесен из Чебоксар в Смоленск

ТАСС, 23 июля. Национальное первенство России по легкой атлетике предварительно перенесено из Чебоксар в Смоленск в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

ВФЛА в ближайшее время начнет новый раунд переговоров с World Athletics

В четверг президиум ВФЛА утвердил календарь планируемых соревнований до конца года. Национальное первенство в Смоленске пройдет с 8 по 11 сентября.

"Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки под вопросом в настоящий момент находится проведение в Чебоксарах национального чемпионата по спортивной ходьбе и главного старта сезона - чемпионата России. Предварительно чемпионат России по ходьбе пройдет 5 - 6 сентября в городе Буй (Костромская область), а национальный чемпионат в срок с 8 по 11 сентября примет Смоленск", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Кубок России, который был запланирован 8 и 9 августа в Жуковском, состоится 29 и 30 августа в Брянске.