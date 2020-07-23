{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в российской легкой атлетике

ВФЛА в ближайшее время начнет новый раунд переговоров с World Athletics

Федерация направит официальное письмо с позицией относительно восстановления членства
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 23 июля. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в ближайшее время обратится в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) с официальным письмом, его содержание будет касаться статуса национальной федерации. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

На эту тему
Остались одни вопросы. Глава ВФЛА Юрченко ушел в отставку спустя 4,5 месяца после избрания

Решение было принято на заседании президиума ВФЛА. Отмечается, что члены руководящего органа "обсудили статус существующих коммуникаций с World Athletics и приняли решение начать новый раунд переговоров". Также принято решение провести 27 июля заседание комиссии по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics.

Члены президиума большинством голосов проголосовали за назначение Максима Журило советником президента ВФЛА по взаимодействую с World Athletics, развитию маркетинговой стратегии ВФЛА, обновлению и продвижению бренда федерации.

Совет World Athletics в конце июля может принять решение о полном запрете для российских легкоатлетов выступлений на международных соревнованиях в любом статусе. Причиной этого является отказ ВФЛА выплатить в срок (до 1 июля 2020 года) штраф в размере $5 млн, который был наложен за причастность прежнего руководства организации к махинациям с документами прыгуна в высоту Данила Лысенко, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

Совет также может дать рекомендацию конгрессу World Athletics полностью исключить ВФЛА из международной организации. В случае полного исключения ВФЛА сборная России по легкой атлетике может пропустить вторую Олимпиаду подряд.

Теги
Кризис в российской легкой атлетике
Летние олимпийские виды спорта
Чемпионат России по легкой атлетике предварительно перенесен из Чебоксар в Смоленск
Решение принято из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе
Читать полностью