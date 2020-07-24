Хоккеисты "Спартака" после возвращения из Новогорска тренируются в Парке легенд

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты "Спартака" возобновили тренировки в рамках подготовки к новому сезону в Парке легенд на "ЦСКА-Арене". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе красно-белых.

В среду команда завершила тренировочный сбор на базе в подмосковном Новогорске, так как не имеет возможности проводить занятия в оптимальном составе из-за случаев заражения коронавирусом. У троих игроков клуба инфекция была обнаружена до начала общего сбора команды, хоккеисты находились на самоизоляции. 10 июля члены клуба прошли тестирование, по итогам которого коронавирус обнаружили у двух хоккеистов и одного члена персонала. Еще одно тестирование было проведено перед началом учебно-тренировочного сбора в Новогорске, положительные результаты тестов зафиксировали у шестерых игроков и одного сотрудника клуба, заболевшие были изолированы дома.

"Спартак" на данный момент тренируется на льду арены в Парке легенд. Очередные тесты брались сегодня, они берутся каждые три-четыре дня", - сообщили в пресс-службе.

Предыдущие тесты, взятые 21 июля, показали отрицательный результат.

"ЦСКА-Арена" является домашним стадионом для "Спартака" на предстоящий сезон. Чемпионат КХЛ ориентировочно должен стартовать 2 сентября.