Валуев и Немов примут участие в предматчевой программе финала Кубка России по футболу

ТАСС, 24 июля. Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов и бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев примут участие в предматчевой программе, которая будет организована перед началом финала Олимп - Кубка России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Финал Кубка России пройдет 25 июля на "Екатеринбург-Арене", начало матча в 17:00 мск. В решающей игре встретятся петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки".

На нижнем ярусе трибуны С стадиона в Екатеринбурге будет установлена 150-метровая LED-система, на которой будет транслироваться развлекательная программа. Немов и Валуев будут выходить в эфир через Zoom.

"Зенит" в пятый раз вышел в финал Кубка России, клуб трижды становился победителем турнира (1999, 2010, 2016). "Химки" во второй раз в истории вышли в финал Кубка России. В 2005 году подмосковный клуб в решающем матче уступил московскому ЦСКА (0:1), единственный мяч забил Юрий Жирков, в настоящий момент выступающий за "Зенит".

44-летний Немов выиграл по две золотые медали на Олимпийских играх 1996 и 2000 годов, также на его счету две серебряные и шесть бронзовых олимпийских наград. Спортсмен пять раз завоевывал золотые медали на чемпионатах мира, а также четыре раза становился серебряным и трижды бронзовым призером мировых первенств. 46-летний Валуев был чемпионом мира в супертяжелом весе в 2005-2007 и 2009 годах, временным чемпионом мира по версии WBA (2008-2009). Он провел 52 боя, в которых одержал 50 побед (34 - нокаутом) и дважды проиграл.