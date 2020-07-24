Дюков: выводы о работе главы департамента судейства РФС Кашшаи делать рано

ТАСС, 24 июля. Выводы о работе главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи делать пока рано, ему и его команде нужно предоставить время. Об этом на пресс-конференции по итогам исполкома РФС заявил президент организации Александр Дюков.

44-летний венгр Кашшаи был назначен главой департамента судейства РФС в январе нынешнего года. Он сменил на этом посту Александра Егорова.