Дюков: выводы о работе главы департамента судейства РФС Кашшаи делать рано

ТАСС, 24 июля. Выводы о работе главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи делать пока рано, ему и его команде нужно предоставить время. Об этом на пресс-конференции по итогам исполкома РФС заявил президент организации Александр Дюков.
44-летний венгр Кашшаи был назначен главой департамента судейства РФС в январе нынешнего года. Он сменил на этом посту Александра Егорова.
"Что касается работы Виктора, он работает всего полгода, они были непростые. Январь и февраль клубы не играли, потом пришел коронавирус. Поэтому я считаю, что по полугодию сложно делать выводы. Нужно дать ему и его команде время", - отметил Дюков.
"Я стараюсь оценивать судейство по тем решениям, с которыми клубы не согласны и которые выносятся на рассмотрение экспертно-судейского комитета. За восемь туров РПЛ и матчи Кубка России 16 раз комитет поддержал решения судей. На матчах есть VAR, который помог судьям разобраться и исправить ошибки. Мы должны стремиться к тому, чтобы их не было или было минимальное количество", - добавил Дюков.
Следующий сезон РПЛ начнется 8 августа.