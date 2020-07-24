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Футбол в России

Дюков: выводы о работе главы департамента судейства РФС Кашшаи делать рано

Глава РФС заявил, что нужно дать Кашшаи и его команде время
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 24 июля. Выводы о работе главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи делать пока рано, ему и его команде нужно предоставить время. Об этом на пресс-конференции по итогам исполкома РФС заявил президент организации Александр Дюков.

44-летний венгр Кашшаи был назначен главой департамента судейства РФС в январе нынешнего года. Он сменил на этом посту Александра Егорова.

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"Что касается работы Виктора, он работает всего полгода, они были непростые. Январь и февраль клубы не играли, потом пришел коронавирус. Поэтому я считаю, что по полугодию сложно делать выводы. Нужно дать ему и его команде время", - отметил Дюков.

"Я стараюсь оценивать судейство по тем решениям, с которыми клубы не согласны и которые выносятся на рассмотрение экспертно-судейского комитета. За восемь туров РПЛ и матчи Кубка России 16 раз комитет поддержал решения судей. На матчах есть VAR, который помог судьям разобраться и исправить ошибки. Мы должны стремиться к тому, чтобы их не было или было минимальное количество", - добавил Дюков.

Следующий сезон РПЛ начнется 8 августа.

Теги
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