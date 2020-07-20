Кашшаи: задача департамента судейства - сокращение времени видеопросмотра эпизодов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Задачей департамента судейства Российского футбольного союза является сокращение времени просмотра эпизодов при использовании системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом журналистам рассказал глава департамента Виктор Кашшаи.

В матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Ростов" - "Краснодар" арбитр Виталий Мешков потратил порядка 10 минут на просмотр эпизода в штрафной "Краснодара", прежде чем указать на 11-метровую отметку.

"С момента введения VAR в премьер-лиге число серьезных ошибок значительно сократилось. Наша следующая задача - сокращение времени просмотра эпизодов VAR", - сказал Кашшаи.

Владелец "Спартака" Леонид Федун часто подвергает критике судейство матчей с участием красно-белых. "Я уважаю все клубы и всех президентов клубов в России, каждый имеет право на собственное мнение, - сказал глава департамента судейства РФС. - Моя работа заключается в том, чтобы обучать и развивать судей, а также в том, чтобы назначать лучших судей на матчи. Каждый может иметь свое мнение, а я буду заниматься своим делом".