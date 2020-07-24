Дюков считает, что количество зрителей на футбольных матчах в России можно увеличить

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что количество зрителей на футбольных матчах в новом сезоне можно увеличить. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам исполкома РФС.
Сезон-2019/20 Тинькофф-Российской премьер-лиги (РПЛ) был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходили со зрителями, заполняемость стадиона не превышала 10% от общей вместимости, рассадка зрителей должна была производиться с учетом социальной дистанции.
"Исходя из эпидемиологической ситуации и нашего опыта, мы считаем, что [посещаемость] можно увеличить. Решение на стороне властей. В новом регламенте предусматривается, чтобы болельщики гостевых команд могли посетить матчи по обычным билетам. Также обсуждается вопрос отмены запрета на работу кейтеринга, увеличение числа зрителей должно быть постепенным", - отметил Дюков.
Новый сезон РПЛ начнется 8 августа. Матчи первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) стартуют 1 августа.