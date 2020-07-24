Дюков назвал ужасным баннер болельщиков "Зенита" на матче со "Спартаком"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал "Зенит" на 500 тысяч рублей. После матча болельщики хозяев вывесили баннер с изображением владельца "Спартака" Леонида Федуна в качестве одного из героев британского научно-фантастического сериала "Черное зеркало". На полотне Федун смотрит с экрана разбитого телевизора на болельщиков своей команды.

"Не понял, я не большой любитель сериалов. Не знал, о чем он, есть люди, которые объяснили. Это ужас ужасный, в клубе сказали, что не знали о баннере, на нем должен был быть стадион", - сказал Дюков

Встреча прошла 19 июля в Санкт-Петербурге, "Зенит" одержал победу со счетом 2:1 и вышел в финал турнира.