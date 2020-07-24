"Крылья Советов" заявили, что намерены вернуться в РПЛ за один сезон

ТАСС, 24 июля. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов", покинувший по итогам сезона Российскую премьер-лигу (РПЛ), планирует через год вернуться в высший дивизион. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Крылья Советов" заняли 15-е место и не сумели сохранить прописку в РПЛ.