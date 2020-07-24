"Крылья Советов" заявили, что намерены вернуться в РПЛ за один сезон

ТАСС, 24 июля. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов", покинувший по итогам сезона Российскую премьер-лигу (РПЛ), планирует через год вернуться в высший дивизион. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Крылья Советов" заняли 15-е место и не сумели сохранить прописку в РПЛ.
"Перед тренерским штабом и игроками поставлена задача вернуться в РПЛ за один сезон, также будут самые высокие задачи в Кубке России, который пройдет в новом формате. У клуба есть действующие контракты с большинством игроков. У нас есть амбициозный тренер, который доказал, что умеет работать с молодежью, безусловно, молодым игрокам тоже будут предоставлены шансы показать себя. Мы все вместе будем выходить из той ситуации, в которой оказались", - говорится в заявлении пресс-службы.
Новый сезон в Футбольной национальной лиге команда начнет домашним матчем с калининградской "Балтикой" 2 августа. В первенстве ФНЛ примут участие 22 команды.