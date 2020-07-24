Дюков: "Оренбург" сделал все, чтобы получить большое число больных коронавирусом

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что футбольный клуб "Оренбург" сделал все, чтобы получить большое число зараженных коронавирусом во время доигровки чемпионата России. Такое мнение Дюков высказал на пресс-конференции по итогам исполкома РФС.
Сезон-2019/20 Тинькофф-Российской премьер-лиги (РПЛ) был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Летом инфекция была выявлена у игроков "Ростова", "Динамо", "Оренбурга" и "Сочи".
"Клубы сами прекрасно знают, что и где они нарушили, что они сделали не так, - сказал Дюков. - В данном случае не хотел бы комментировать коллег и их действия. Единственное, возмущение "Оренбурга" и рассказы о том, что они как в фильме "Кавказская пленница" "только вошли" - это неправильно. Рассказывать о том, что они невинные полетели в Москву и по дороге стюардесса или пилот, я не знаю, заразили их - это не так".
"Если у футболиста сразу после возвращения берут ПЦР-тест и он положительный, можно задать вопрос любому вирусологу, и он подтвердит, что для того, чтобы игрок сдал положительный тест в воскресенье, а его коллеги в понедельник-вторник, это инфицирование должно было произойти не в субботу, а в начале недели, - продолжил президент РФС. - А что происходило на тренировочной базе, "Оренбург" прекрасно знает. Они, во-первых, сделали все для того, чтобы такое количество футболистов было инфицировано, а во-вторых, сделали все, чтобы у главного санитарного врача по Оренбургской области при всем желании найти какое-то решение, не осталось никакого выбора. На месте главного санитарного врача, несмотря на любовь к футболу и заинтересованность в том, чтобы "Оренбург" играл, я бы сделал то же самое. Он принял абсолютно правильное решение - отправил тех, кто заболел, на карантин".
"Оренбург" в завершившемся чемпионате России занял 16-е место в турнирной таблице и вылетел из элиты российского футбола. Из-за вспышки коронавируса команда не смогла провести два матча - против "Краснодара" и "Урала". В обоих случаях ей были присуждены технические поражения со счетом 0:3. В новом сезоне оренбуржцы выступят в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги.