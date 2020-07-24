Дюков: "Оренбург" сделал все, чтобы получить большое число больных коронавирусом

Сезон-2019/20 Тинькофф-Российской премьер-лиги (РПЛ) был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Летом инфекция была выявлена у игроков "Ростова", "Динамо", "Оренбурга" и "Сочи".

"Клубы сами прекрасно знают, что и где они нарушили, что они сделали не так, - сказал Дюков. - В данном случае не хотел бы комментировать коллег и их действия. Единственное, возмущение "Оренбурга" и рассказы о том, что они как в фильме "Кавказская пленница" "только вошли" - это неправильно. Рассказывать о том, что они невинные полетели в Москву и по дороге стюардесса или пилот, я не знаю, заразили их - это не так".

"Если у футболиста сразу после возвращения берут ПЦР-тест и он положительный, можно задать вопрос любому вирусологу, и он подтвердит, что для того, чтобы игрок сдал положительный тест в воскресенье, а его коллеги в понедельник-вторник, это инфицирование должно было произойти не в субботу, а в начале недели, - продолжил президент РФС. - А что происходило на тренировочной базе, "Оренбург" прекрасно знает. Они, во-первых, сделали все для того, чтобы такое количество футболистов было инфицировано, а во-вторых, сделали все, чтобы у главного санитарного врача по Оренбургской области при всем желании найти какое-то решение, не осталось никакого выбора. На месте главного санитарного врача, несмотря на любовь к футболу и заинтересованность в том, чтобы "Оренбург" играл, я бы сделал то же самое. Он принял абсолютно правильное решение - отправил тех, кто заболел, на карантин".

"Оренбург" в завершившемся чемпионате России занял 16-е место в турнирной таблице и вылетел из элиты российского футбола. Из-за вспышки коронавируса команда не смогла провести два матча - против "Краснодара" и "Урала". В обоих случаях ей были присуждены технические поражения со счетом 0:3. В новом сезоне оренбуржцы выступят в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги.