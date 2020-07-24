Исаев: Исмаилов сотворил историю, победив Александра Емельяненко

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В пятницу Исмаилов в третьем раунде техническим нокаутом победил Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи.

"Магомед Исмаилов сотворил историю. Александр - это очень серьезный боец. Магомед перешел в весовую категорию 120 кг, он сделал практически невозможное", - сказал Исаев.

На счету 34-летнего Исмаилова теперь 16 побед, два поражения и одна ничья. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.