Исаев: Исмаилов сотворил историю, победив Александра Емельяненко

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов сотворил историю, победив соотечественника Александра Емельяненко. Таким мнением с ТАСС поделился спарринг-партнер Исмаилова Али Исаев.
В пятницу Исмаилов в третьем раунде техническим нокаутом победил Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи.
"Магомед Исмаилов сотворил историю. Александр - это очень серьезный боец. Магомед перешел в весовую категорию 120 кг, он сделал практически невозможное", - сказал Исаев.
На счету 34-летнего Исмаилова теперь 16 побед, два поражения и одна ничья. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.