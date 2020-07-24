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ММА

Гаджиев: Александр Емельяненко выглядел беспомощным в борьбе с Исмаиловым

По мнению промоутера, Емельяненко недооценил своего соперника

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в поединке с Магомедом Исмаиловым выглядел абсолютно беспомощным в борьбе. Такое мнение ТАСС высказал промоутер Камил Гаджиев.

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В пятницу Исмаилов в третьем раунде техническим нокаутом победил Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи.

"Все логично: первое время я считал Сашу явным фаворитом, но вчера одумался. Я увидел, как мотивирован Исмаилов, я прочитал его уверенность, - сказал Гаджиев. - Исмаилов делал то, что всегда делает, он ничего не придумал сверхъестественного. У Саши не было контридей и приемов, он недооценивал Магу, много работал с железом и мало боролся, в борьбе выглядел абсолютно беспомощным".

На счету Исмаилова теперь 16 побед, два поражения и одна ничья. У Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

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