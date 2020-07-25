Полузащитник ЦСКА Влашич признан лучшим футболистом июля в РПЛ

За Влашича проголосовали болельщики и эксперты телеканала "Матч Премьер". Эксперты РПЛ отдали свой голос за нападающего петербургского "Зенита" Сердара Азмуна. Также на награду лучшему игроку месяца претендовали нападающие Федор Чалов (ЦСКА), Маркус Берг ("Краснодар") и Евгений Луценко ("Арсенал", Тула).

В июле Влашич в пяти матчах забил три гола и отдал одну голевую передачу. ЦСКА по итогам завершившегося чемпионата России занял четвертое место и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы (в случае победы "Зенита" над "Химками" в финале Олимп - Кубка России в субботу ЦСКА попадет в групповой этап, если выиграют "Химки", армейцы начнут с третьего квалификационного раунда). Победу в первенстве страны одержал петербургский "Зенит".