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Футбол в России

Полузащитник ЦСКА Влашич признан лучшим футболистом июля в РПЛ

В пяти матчах игрок набрал четыре очка по системе "гол+пас" (три гола + одна передача)
Никола Влашич Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Никола Влашич
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 25 июля. Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в июле. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

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За Влашича проголосовали болельщики и эксперты телеканала "Матч Премьер". Эксперты РПЛ отдали свой голос за нападающего петербургского "Зенита" Сердара Азмуна. Также на награду лучшему игроку месяца претендовали нападающие Федор Чалов (ЦСКА), Маркус Берг ("Краснодар") и Евгений Луценко ("Арсенал", Тула).

В июле Влашич в пяти матчах забил три гола и отдал одну голевую передачу. ЦСКА по итогам завершившегося чемпионата России занял четвертое место и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы (в случае победы "Зенита" над "Химками" в финале Олимп - Кубка России в субботу ЦСКА попадет в групповой этап, если выиграют "Химки", армейцы начнут с третьего квалификационного раунда). Победу в первенстве страны одержал петербургский "Зенит".

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