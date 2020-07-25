Садулаев: российские борцы всегда равнялись на чемпиона ОИ-1964 Иваницкого

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по вольной борьбе, комментатор церемоний открытия и закрытия Олимпиады-1980 Александр Иваницкий во все времена был ориентиром для российский борцов. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 2016 года по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев.

22 июля 82-летний Иваницкий ушел в лес за грибами в окрестностях подмосковной Рузы, позднее начались его поиски. Как предположил его сын, Владимир Иваницкий, после того как отец вошел в воду, у него могли случиться проблемы с сердцем. Тело Иваницкого было найдено в субботу в реке. Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что смерть олимпийского чемпиона, по предварительным данным, не носит криминального характера.

"Все мы от Всевышнего, и к нему наше возвращение, - сказал Садулаев. - Александр Владимирович был сильной личностью, настоящим борцом, для российской спортивной борьбы это огромная, невосполнимая потеря. Мы всегда равнялись и будем равняться на таких людей, это - наша история, наши ориентиры, наши ценности. Соболезную родным".

Иваницкий - чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио, четырехкратный чемпион мира, многократный победитель и призер чемпионатов СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Он работал главным редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР, комментировал церемонии открытия и закрытия Олимпиады-80, работал на телеканалах РТР, "НТВ Плюс", "Матч ТВ". Также он преподавал в МГУ имени М. В. Ломоносова.