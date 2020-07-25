Громов: Иваницкий останется примером спортивной доблести и крепости духа

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по вольной борьбе, комментатор церемоний открытия и закрытия Олимпиады-1980, представитель спортивного общества ЦСКА Александр Иваницкий останется в памяти людей примером спортивной доблести и крепости духа. Таким мнением с ТАСС поделился начальник ЦСКА полковник Артем Громов.

22 июля 82-летний Иваницкий ушел в лес за грибами в окрестностях подмосковной Рузы, перестал выходить на связь, позднее начались его поиски. Его тело было найдено в субботу. Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что смерть олимпийского чемпиона, по предварительным данным, не носит криминального характера.

"Для всего российского спорта и для ЦСКА гибель Александра Иваницкого - это огромная утрата, - признался Громов. - Он был ярким примером, как для состоявшихся спортсменов нашего клуба, так и для нашей молодежи, что еще важнее. Горько терять таких людей, для нас, армейцев, он навсегда останется примером спортивной доблести, крепости духа, образцом настоящего спортсмена, олимпийского чемпиона, мудрого старшего товарища и наставника. Искренние соболезнования его семье, его сыну, его внукам от нашего армейского клуба, вечная память".

Иваницкий - советский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио, четырехкратный чемпион мира, многократный победитель и призер чемпионатов СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Он работал главным редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР, комментировал церемонии открытия и закрытия Олимпиады-80. Также он преподавал в МГУ им. Ломоносова.