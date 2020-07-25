Очередное тестирование не выявило новых случаев заражения коронавирусом в "Формуле-1"

ТАСС, 25 июля. Еженедельное тестирование на коронавирус не выявило новых случаев заражения в командах чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

Хэмилтон в восьмой раз выиграл гонку "Формулы-1" под Будапештом

Король Венгрии. Хэмилтон в восьмой раз выиграл гонку "Формулы-1" под Будапештом

В период с 17 по 23 июля был проведен 1 461 тест. На прошлой неделе стало известно о двух случаях заражения, принадлежность к командам и должности не уточнялись.

Следующий этап Гран-при состоится с 31 июля по 2 августа в Великобритании на трассе "Сильверстоун". Трасса также примет еще один этап 7-9 августа.

После трех этапов в зачете пилотов лидирует шестикратный чемпион мира из Великобритании Льюис Хэмилтон, набравший 63 очка, на втором месте находится его партнер по команде финн Валттери Боттас (58), на третьем - нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен (33). Россиянин Даниил Квят ("Альфа Таури") занимает 16-ю позицию, набрав одно очко.

Календарь сезона претерпел серьезные изменения в связи с пандемией коронавируса, сезон стартовал в начале июля двумя этапами в Австрии, после чего прошел Гран-при Венгрии. На данный момент руководство "Формулы-1" подтвердило проведение 13 этапов. Всего же планируется организовать 15-18 гонок, российский Гран-при пройдет в Сочи 25-27 сентября. Также подтверждено проведение гонок в испанской "Барселоне" (16 августа), бельгийском Спа (30 августа), итальянских Монце (6 сентября) и Тоскане (13 сентября), немецком Нюрнберге (11 октября), португальском Портимане (25 октября) и итальянской Имоле (1 ноября).