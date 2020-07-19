Король Венгрии. Хэмилтон в восьмой раз выиграл гонку "Формулы-1" под Будапештом

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Венгрии. Соревнования проходили на автодроме "Хунгароринг", который расположен недалеко от Будапешта. Стартовые этапы, которые прошли в Австрии, показали, что в спор между Хэмилтоном и его партнером по команде финном Валттери Боттасом вряд ли кто сможет вмешаться, а Кубок конструкторов "Мерседесу" можно вручать уже хоть сейчас. Гран-при Венгрии лишь укрепил эти предположения. В первой свободной практике Хэмилтон и Боттас почти всем "привезли" больше секунды, лишь пилотам "Рейсинг Пойнт" мексиканцу Серхио Пересу и канадцу Лэнса Строллу удалось удержаться в одной секунде от них. Это во многом связано с тем, что в межсезонье в "Рейсинг Пойнт" практически полностью скопировали прошлогодний болид "Мерседеса", что позволило им резко прибавить в скорости.

Вторая практика прошла под дождем, лучшим стал немец Себастьян Феттель из "Феррари", Боттас проиграл ему 0,2 секунды, а Хэмилтон, как и еще шесть пилотов, решил и вовсе не выезжать на трассу в таких условиях. Но уже на третьих свободных заездах, которые прошли в субботу, пилоты "Мерседеса" вновь заняли первые две строчки протокола. Судьба квалификации была предрешена, оставалось лишь узнать, кто же именно из них двоих уйдет в гонку с первого места. Им стал Хэмилтон, финн проиграл ему 0,1 секунды, а остальные, за исключением Стролла, - вновь больше секунды. Неудачно сложилась квалификация для россиянина Даниила Квята из "Альфа Таури" - он не смог выйти даже во второй сегмент, показав 17-й результат. При этом его партнер по команде француз Пьер Гасли пробился в финальный сегмент, где из-за технических проблем не смог проехать ни одного быстрого круга и остался 10-м. Квят объяснил неудачное выступление тем, что никак не мог найти нужные настройки и баланс машины. Гонка и комментарии пилотов Незадолго до старта гонки над трассой прошел дождь. На установочном круге нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" не справился с управлением на мокром асфальте и вылетел в отбойник, повредив переднее антикрыло и часть подвески. Механики команды героическими усилиями за 10 минут восстановили болид, и Ферстаппен смог стартовать. Большинство пилотов приняли решение стартовать на промежуточной резине, поскольку трасса еще не успела полностью высохнуть. Исключением стали лишь гонщики "Хааса" датчанин Кевин Магнуссен и француз Ромен Грожан, которые после прогревочного круга заехали на пит-лейн и "переобулись" в "слики". На старте Хэмилтон сохранил лидерство, а вот Боттас откатился на несколько позиций назад. После того, как все заехали в боксы за резиной для сухого асфальта, лидер гонки не изменился, а вот Магнуссен и Грожан благодаря тактическому решению вышли на третье и четвертое места.

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В дальнейшем гонка проходила в привычно спокойном ритме - Хэмилтон методично отрывался от шедшего вторым Ферстаппена, Боттас медленно, но верно возвращал потерянные позиции и к середине гонки шел уже третьим. Магнуссен и Грожан не смогли удержаться на высоких позициях и откатились в конец первой десятки. На последних кругах Боттас вплотную приблизился к Ферстаппену, но обогнать его так и не успел. Хэмилтон же в восьмой раз выиграл в Венгрии и повторил рекорд Михаэля Шумахера по победам на одном этапе (немец восемь раз побеждал во Франции). "Гран-при Венгрии - одна из моих любимых гонок, - сказал после финиша Хэмилтон. - Всю дистанцию я ехал один, у нас был отличный темп и хорошая стратегия. Последние две гонки были фантастическими для меня, и мы должны продолжать в том же духе". Квят провел уверенную гонку, но до очковой зоны не добрался, финишировав 12-м. Россиянин вполне мог оказаться на месте Магнуссена (девятая позиция), если бы команда прислушалась к пилоту и зазвала бы его для смены шин после прогревочного круга. Но в итоге Квят поехал в боксы только после первого круга и не получил преимущества. Его партнер по команде Гасли не смог закончить гонку из-за технических проблем. "Я доволен сегодняшним темпом, - сказал Квят. - На первом круге я совершил несколько обгонов и выбрал правильный момент для перехода на "слики". Однако после пит-стопов я оказался позади соперников, которых обогнал на первом круге. Я считаю, что у нас был шанс заработать очки, поэтому не очень рад 12-й позиции". Двойной российский подиум в "Формуле-2" В рамках этапа "Формулы-1" прошли гонки молодежных серий "Формула-2" и "Формула-3". Во второй выступает пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр. Россиянин в первой гонке стартовал первым, однако был вынужден сойти с дистанции уже в первом повороте после опрометчивой атаки соперника, которая привела к столкновению. Вторую гонку Смоляр провел впечатляюще - в 19-й день рождения он прорвался с 27-го стартового места на седьмое.

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