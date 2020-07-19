Король Венгрии. Хэмилтон в восьмой раз выиграл гонку "Формулы-1" под Будапештом

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Венгрии. Соревнования проходили на автодроме "Хунгароринг", который расположен недалеко от Будапешта.
Стартовые этапы, которые прошли в Австрии, показали, что в спор между Хэмилтоном и его партнером по команде финном Валттери Боттасом вряд ли кто сможет вмешаться, а Кубок конструкторов "Мерседесу" можно вручать уже хоть сейчас. Гран-при Венгрии лишь укрепил эти предположения. В первой свободной практике Хэмилтон и Боттас почти всем "привезли" больше секунды, лишь пилотам "Рейсинг Пойнт" мексиканцу Серхио Пересу и канадцу Лэнса Строллу удалось удержаться в одной секунде от них. Это во многом связано с тем, что в межсезонье в "Рейсинг Пойнт" практически полностью скопировали прошлогодний болид "Мерседеса", что позволило им резко прибавить в скорости.
Вторая практика прошла под дождем, лучшим стал немец Себастьян Феттель из "Феррари", Боттас проиграл ему 0,2 секунды, а Хэмилтон, как и еще шесть пилотов, решил и вовсе не выезжать на трассу в таких условиях. Но уже на третьих свободных заездах, которые прошли в субботу, пилоты "Мерседеса" вновь заняли первые две строчки протокола. Судьба квалификации была предрешена, оставалось лишь узнать, кто же именно из них двоих уйдет в гонку с первого места. Им стал Хэмилтон, финн проиграл ему 0,1 секунды, а остальные, за исключением Стролла, - вновь больше секунды.
Неудачно сложилась квалификация для россиянина Даниила Квята из "Альфа Таури" - он не смог выйти даже во второй сегмент, показав 17-й результат. При этом его партнер по команде француз Пьер Гасли пробился в финальный сегмент, где из-за технических проблем не смог проехать ни одного быстрого круга и остался 10-м. Квят объяснил неудачное выступление тем, что никак не мог найти нужные настройки и баланс машины.
Гонка и комментарии пилотов
Незадолго до старта гонки над трассой прошел дождь. На установочном круге нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" не справился с управлением на мокром асфальте и вылетел в отбойник, повредив переднее антикрыло и часть подвески. Механики команды героическими усилиями за 10 минут восстановили болид, и Ферстаппен смог стартовать.
Большинство пилотов приняли решение стартовать на промежуточной резине, поскольку трасса еще не успела полностью высохнуть. Исключением стали лишь гонщики "Хааса" датчанин Кевин Магнуссен и француз Ромен Грожан, которые после прогревочного круга заехали на пит-лейн и "переобулись" в "слики". На старте Хэмилтон сохранил лидерство, а вот Боттас откатился на несколько позиций назад. После того, как все заехали в боксы за резиной для сухого асфальта, лидер гонки не изменился, а вот Магнуссен и Грожан благодаря тактическому решению вышли на третье и четвертое места.
В дальнейшем гонка проходила в привычно спокойном ритме - Хэмилтон методично отрывался от шедшего вторым Ферстаппена, Боттас медленно, но верно возвращал потерянные позиции и к середине гонки шел уже третьим. Магнуссен и Грожан не смогли удержаться на высоких позициях и откатились в конец первой десятки. На последних кругах Боттас вплотную приблизился к Ферстаппену, но обогнать его так и не успел. Хэмилтон же в восьмой раз выиграл в Венгрии и повторил рекорд Михаэля Шумахера по победам на одном этапе (немец восемь раз побеждал во Франции).
"Гран-при Венгрии - одна из моих любимых гонок, - сказал после финиша Хэмилтон. - Всю дистанцию я ехал один, у нас был отличный темп и хорошая стратегия. Последние две гонки были фантастическими для меня, и мы должны продолжать в том же духе".
Квят провел уверенную гонку, но до очковой зоны не добрался, финишировав 12-м. Россиянин вполне мог оказаться на месте Магнуссена (девятая позиция), если бы команда прислушалась к пилоту и зазвала бы его для смены шин после прогревочного круга. Но в итоге Квят поехал в боксы только после первого круга и не получил преимущества. Его партнер по команде Гасли не смог закончить гонку из-за технических проблем.
"Я доволен сегодняшним темпом, - сказал Квят. - На первом круге я совершил несколько обгонов и выбрал правильный момент для перехода на "слики". Однако после пит-стопов я оказался позади соперников, которых обогнал на первом круге. Я считаю, что у нас был шанс заработать очки, поэтому не очень рад 12-й позиции".
Двойной российский подиум в "Формуле-2"
В рамках этапа "Формулы-1" прошли гонки молодежных серий "Формула-2" и "Формула-3". Во второй выступает пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр. Россиянин в первой гонке стартовал первым, однако был вынужден сойти с дистанции уже в первом повороте после опрометчивой атаки соперника, которая привела к столкновению. Вторую гонку Смоляр провел впечатляюще - в 19-й день рождения он прорвался с 27-го стартового места на седьмое.
А вот в "Формуле-2" этап для россиян сложился куда более удачно. Первую гонку выиграл Роберт Шварцман, являющийся членом SMP Racing и академии команды "Формулы-1" "Феррари", а вторым финишировал его соотечественник Никита Мазепин, при этом стартовали они 11-м и 16-м соответственно. Залогом такого успеха стала отличная от остальных шинная стратегия - россияне стартовали на жестких покрышках, а финишировали - на мягких, тогда как большинство других пилотов выбрало обратную стратегию. В итоге в конце гонки после обязательного пит-стопа Шварцман и Мазепин получили заметное преимущество в скорости и без особых проблем прошли соперников.
Во второй гонке Шварцман и Мазепин также финишировали рядом - четвертым и пятым соответственно. Артем Маркелов не смог поддержать удачное выступление соотечественников - в первой гонке он сошел в результате аварии не по своей вине, а во второй занял только 14-е место. После трех этапов в личном зачете лидирует Шварцман, который опережает ближайшего преследователя на 18 очков. Мазепин идет 11-м, Маркелов - 18-м.
Следующие этапы "Формулы-1", "Формулы-2" и "Формулы-3" пройдут на британской трассе "Сильверстоун" с 31 июля по 2 августа.