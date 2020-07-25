СМИ: российский вратарь "Вашингтона" Самсонов из-за травмы пропустит плей-офф НХЛ

О характере травмы 23-летнего россиянина не сообщается. "В "Вашингтоне" ожидают, что Самсонов будет полностью здоров к старту нового сезона", - написал Эль-Башир.

ТАСС, 25 июля. Голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов не сыграет в предстоящем плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы. Об этом в Twitter написал журналист издания The Athletic Тарик Эль-Башир.

Нынешний сезон стал дебютным для Самсонова в НХЛ. В регулярном чемпионате он провел 26 матчей, одержал 16 побед, отражая 91,3% бросков и пропуская в среднем за игру 2,55 шайбы. Он стал первым вратарем в истории лиги, победившим в своих первых восьми гостевых матчах в НХЛ. Также он установил рекорд клуба, победив в 12 из дебютных 14 игр.

Ранее главный тренер "Вашингтона" Тодд Рирден заявлял, что в плей-офф в качестве первого вратаря рассчитывает на Брэйдена Холтби.

Возобновление сезона в НХЛ

Сезон НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом, 26 мая комиссар лиги Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата и заявил, что сезон возобновится матчами за Кубок Стэнли. Борьбу за трофей продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. Сезон возобновится 1 августа, а с 28 по 30 июля команды проведут выставочные матчи. Все игры Кубка Стэнли впервые с 1925 года пройдут в Канаде, матчи плей-офф примут Эдмонтон и Торонто.

Четыре команды из каждой конференции с наилучшим процентом набранных очков в регулярном чемпионате разделены на две группы, где проведут между собой по одному матчу для определения посева в первом раунде плей-офф. Оставшиеся 16 команд сыграют в квалификационном раунде плей-офф, где серии будут длиться до трех побед. Победители квалификационного раунда выйдут в первый раунд, где встретятся с командами группового этапа. После квалификационного и первого раундов пройдет процедура перепосева команд. С первого раунда плей-офф серии будут проводиться до четырех побед.

"Вашингтон" в регулярном чемпионате занял первое место в Столичном дивизионе и примет участие в групповом этапе вместе с "Бостоном", "Тампой-Бэй" и "Филадельфией".