Семак: сердце екнуло, когда "Химки" попали на последней минуте в штангу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. У главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака екнуло сердце, когда футболист "Химок" попал в штангу на последней минуте финала Олимп - Кубка России по футболу. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ" .

"Зенит" в четвертый раз стал обладателем Кубка России по футболу

В субботу "Зенит" в четвертый раз завоевал Кубок России по футболу, команда обыграла "Химки" со счетом 1:0. На пятой компенсированной ко второму тайму минуте мяч попал в штангу ворот "Зенита", после чего прозвучал финальный свисток.

"У "Химок" фактически был один момент. Когда соперник угодил в штангу, то сердце екнуло. Судья дал возможность доиграть сверх того, что можно было. Но нам нужно было реализовывать свои моменты, которых было достаточно", - сказал Семак.

В матче Олимп - Суперкубка России "Зенит" 7 августа сыграет с московским "Локомотивом" на "ВЭБ-Арене".