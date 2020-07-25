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Футбол в России

Дзюба признался, что уже видел мяч в сетке ворот "Зенита", когда "Химки" попали в штангу

В субботу "Зенит" обыграл в финале Кубка России "Химки" со счетом 1:0

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба думал, что мяч уже находится в сетке ворот, когда футболист подмосковных "Химок" попал в штангу ворот петербуржцев. Об этом он заявил в эфире телеканала "Матч ТВ".

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В субботу "Зенит" обыграл в финале Олимп - Кубка России "Химки", Дзюба забил единственный мяч, реализовав пенальти. В компенсированное ко второму тайму время "Химки" попали в штангу, не сумев перевести матч в дополнительное время.

"Могли раньше решить игру, у меня был момент, у других тоже, но не хватило хладнокровия. У них же был один момент, когда в концовке они нас простили. Признаться, в этом момент думал, что мяч уже в сетке. Удивил [голкипер "Зенита" Михаил] Кержаков, который сыграл в этой ситуации хладнокровно", - заявил Дзюба.

"Зенит" стал четырехкратным обладателем Кубка России.

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