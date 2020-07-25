В свердловском Минспорте уверены, что финал Кубка России стал праздником для болельщиков

"Конечно, были созданы все условия, чтобы проведение этого матча в рамках ограничительных мер получилось. И я уверен, что болельщики получили праздник, картинка по телевизору для тех, кто смотрел этот матч удаленно, также удалась. Екатеринбург готов принимать и иные матчи и российского, и международного масштаба", - сказал Рапопорт.

"Что касается матча, то очень приятное впечатление получили от "Химок" - мужественные парни, бились до последней секунды. Но это футбол, и мастерство "Зенита" было видно. Хотя мы, признаюсь, болели за "Химки" - нам хотелось получить оправдание, что "Урал" [в полуфинале] проиграл будущему чемпиону, но так получилось", - добавил он.