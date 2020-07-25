Дюков: футболисты "Химок" оказали достойное сопротивление "Зениту" в финале Кубка России

"Зенит" завоевал Кубок России, одержав победу в финале со счетом 1:0 благодаря голу Артема Дзюбы с пенальти. Встреча прошла в Екатеринбурге.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" оказали достойное сопротивление петербургскому "Зениту" в финальном матче Олимп - Кубка России по футболу. Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Зенит" в четвертый раз стал обладателем Кубка России по футболу

"Игра заслуживает называться финальной, была интрига, немного не хватило им ("Химкам" - прим. ТАСС), чтобы перевести игру в дополнительное время, - сказал Дюков. - Достойное сопротивление, молодая, бегущая команда, пытающаяся играть в современный футбол. Всем непросто будет против нее в премьер-лиге".

"Благодарю зрителей города, губернатора, которые создали атмосферу гостеприимства, получился очень хороший праздник", - добавил президент РФС.

"Зенит" оформил так называемый золотой дубль - в одном сезоне клуб выиграл чемпионат и кубок страны. "Химки" заняли второе место в досрочно завершенном первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и в следующем сезоне выступят в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ).