{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Терюшков: "Химки" показали игрой в финале Кубка России, что не будут аутсайдерами в РПЛ

Министр спорта Московской области подчеркнул вклад в результаты команды главного тренера Сергея Юрана
Министр спорта Московской области Роман Терюшков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр спорта Московской области Роман Терюшков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Игра подмосковных "Химок" в финале Олимп - Кубка России по футболу с петербургским "Зенитом" показала, что клуб не будет аутсайдером в следующем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Таким мнением с ТАСС поделился министр спорта Московской области Роман Терюшков.

В субботу в финале Кубка России "Химки" уступили "Зениту" со счетом 0:1, единственный гол на 84-й минуте с пенальти забил Артем Дзюба. "Химки" по итогам досрочно завершенного первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) заняли второе место и в следующем сезоне сыграют в РПЛ.

На эту тему
"Зенит" в четвертый раз стал обладателем Кубка России по футболу

"Сегодня мы практически не уступали чемпиону, особенно в конце матча, когда на 94-й минуте мяч попал в штангу ворот "Зенита". Думаю, мы порадовали всю футбольную общественность страны, доказав, что у нас есть команды не только топ-уровня, у нас есть клубы, готовые с ними бороться на равных, - сказал Терюшков. - Что ж, без поражений не бывает побед, и сейчас стопроцентно ясно, что наша команда не будет в РПЛ аутсайдером. Мы и пошли туда, чтобы закрепиться там, стать хорошим середняком в первом сезоне, а в последующих доказывать, что мы на многое способны".

Терюшков подчеркнул вклад в результаты команды главного тренера Сергея Юрана. "Он доказал всем, что является тренером топ-уровня, и ребята, конечно же, большие молодцы, мы поблагодарили их за игру. Конечно, когда мяч на последних секундах попал в штангу, сердце екнуло. Был бы гол, мы уже не упустили бы победы", - добавил министр спорта Московской области.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
"Севастополь" обыграл "Крымтеплицу" в матче чемпионата Крыма по футболу
Встреча завершилась со счетом 2:0
Читать полностью