Терюшков: "Химки" показали игрой в финале Кубка России, что не будут аутсайдерами в РПЛ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Игра подмосковных "Химок" в финале Олимп - Кубка России по футболу с петербургским "Зенитом" показала, что клуб не будет аутсайдером в следующем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Таким мнением с ТАСС поделился министр спорта Московской области Роман Терюшков.
В субботу в финале Кубка России "Химки" уступили "Зениту" со счетом 0:1, единственный гол на 84-й минуте с пенальти забил Артем Дзюба. "Химки" по итогам досрочно завершенного первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) заняли второе место и в следующем сезоне сыграют в РПЛ.
"Сегодня мы практически не уступали чемпиону, особенно в конце матча, когда на 94-й минуте мяч попал в штангу ворот "Зенита". Думаю, мы порадовали всю футбольную общественность страны, доказав, что у нас есть команды не только топ-уровня, у нас есть клубы, готовые с ними бороться на равных, - сказал Терюшков. - Что ж, без поражений не бывает побед, и сейчас стопроцентно ясно, что наша команда не будет в РПЛ аутсайдером. Мы и пошли туда, чтобы закрепиться там, стать хорошим середняком в первом сезоне, а в последующих доказывать, что мы на многое способны".
Терюшков подчеркнул вклад в результаты команды главного тренера Сергея Юрана. "Он доказал всем, что является тренером топ-уровня, и ребята, конечно же, большие молодцы, мы поблагодарили их за игру. Конечно, когда мяч на последних секундах попал в штангу, сердце екнуло. Был бы гол, мы уже не упустили бы победы", - добавил министр спорта Московской области.