Терюшков: "Химки" показали игрой в финале Кубка России, что не будут аутсайдерами в РПЛ

"Сегодня мы практически не уступали чемпиону, особенно в конце матча, когда на 94-й минуте мяч попал в штангу ворот "Зенита". Думаю, мы порадовали всю футбольную общественность страны, доказав, что у нас есть команды не только топ-уровня, у нас есть клубы, готовые с ними бороться на равных, - сказал Терюшков. - Что ж, без поражений не бывает побед, и сейчас стопроцентно ясно, что наша команда не будет в РПЛ аутсайдером. Мы и пошли туда, чтобы закрепиться там, стать хорошим середняком в первом сезоне, а в последующих доказывать, что мы на многое способны".

Терюшков подчеркнул вклад в результаты команды главного тренера Сергея Юрана. "Он доказал всем, что является тренером топ-уровня, и ребята, конечно же, большие молодцы, мы поблагодарили их за игру. Конечно, когда мяч на последних секундах попал в штангу, сердце екнуло. Был бы гол, мы уже не упустили бы победы", - добавил министр спорта Московской области.