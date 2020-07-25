Гершкович: выход в Лигу Европы станет для "Динамо" мотивацией для дальнейшего развития

"Это хороший вызов для команды и мотивация для руководства, - отметил Гершкович. - Выход даже в отборочный раунд Лиги Европы - хорошая мотивация для дальнейшего развития клуба и возвращения тех традиций, которые были присущи другим поколениям игроков "Динамо".

Собеседник агентства считает, что бело-голубым необходимо усилить все линии. "Проблем по ходу сезона было очень много, был достаточный элемент везения, - сказал Гершкович. - Думаю, что будут сделаны правильные выводы, невооруженным глазом видно, что состав нужно укреплять, по пальцам одной руки можно пересчитать людей в нынешнем составе, которые достойны достигать больших результатов. До этого трансферная политика была не очень внятной, сейчас, мне кажется, что клуб находится в этом плане на правильном пути".

После 12 туров с начала чемпионата "Динамо" шло на предпоследнем месте в таблице, а Кирилл Новиков на посту главного тренера сменил Дмитрия Хохлова. "Думаю, что Новиков находится на правильном пути, хочется пожелать молодому российскому тренеру так держать. Он встряхнул коллектив, и дело немножко пошло, хотя перебои в игре были. Много моментов в игре надо исправлять, есть куда стремиться и над чем работать", - заключил Гершкович.

"Динамо" сыграет в еврокубках впервые с сезона-2014/15. Тогда бело-голубые дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где уступили итальянскому "Наполи", это достижение является наивысшим для "Динамо" в истории Кубка УЕФА / Лиги Европы. "Динамо" по спортивному принципу добилось путевки в Лигу Европы сезона-2015/16, но Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил клуб от участия из-за нарушения финансового fair play.